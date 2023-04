Naples : 10 000 supporters en feu accueillent les joueurs à l'aéroport

C'est un accueil totalement fou et qui montre bien la passion des habitants de la ville pour leur club. Dans la nuit de dimanche à lundi, quelques heures après le succès de Naples sur la pelouse de la Juventus de Turin (0-1), les joueurs de Luciano Spalletti ont été accueillis à l'aéroport par près de 10 000 supporters du club napolitain. Ces derniers étaient en feu et ils ont décidé d'organiser une fête géante afin de célébrer leurs joueurs, plus que jamais en route pour un premier sacre en Serie A depuis 1990.

L'accueil fou des supporters

Au travers de vidéos Instagram partagées par des joueurs du club, dont Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskhelia, on peut voir la liesse à l'aéroport, avec des supporters en feu. Tandis que les deux attaquants du club ont terminé sur le toit du bus, Di Lorenzo a décidé de se muer en capo, lançant un chant avec les supporters. Avec également des fumigènes de sortie mais aussi des klaxons de scooter, la fête a été grandiose et d'après la presse italienne, 10 000 supporters de Naples étaient présents pour accueillir les joueurs après leur succès capital sur la pelouse de la Juventus. D'après la Gazzetta dello Sport, le véhicule de l’équipe a quitté l’aéroport de Naples à 2h40 du matin devant ces 10.000 tifosi. Avec 17 longueurs d’avance sur la Lazio à sept journées de la fin, Naples peut être sacré dès le week-end prochain en cas de succès à domicile face à la Salernitana et de contre-performance des Laziales face à l'Inter Milan.