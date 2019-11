Nainggolan, le « bad boy » qui secoue Cagliari

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

L'histoire est forte. Le retour de Radja Nainggolan à Cagliari, là où il avait explosé de 2010 à 2013 (trois ans et demi, avant de partir en prêt puis en transfert définitif à la Roma), a été avant tout dicté par les sales épreuves de la vie. Sa femme Claudia a su en juillet qu'elle était atteinte d'une tumeur. « C'est surtout pour elle que je suis revenu, raconte-t-il dans une interview accordée fin octobre à Sportweek. Elle a ses parents et ses amis, des endroits qui lui sont chers. Elle peut mieux se battre dans ces circonstances. »C'est au moment de son premier passage à Cagliari que les deux tourtereaux se sont rencontrés. « C'est un moment particulier et difficile, mais elle est forte, courageuse. Elle cache ses émotions autant que possible. Surtout devant nos filles, elle tente de rester aussi normale que possible. » Et lui, le « Ninja », se sert des pelouses de Serie A comme d'un formidable exutoire. A 31 ans, prêté par l'Inter qu'il a rejoint l'an dernier, le milieu de terrain belge réussit un début de saison exceptionnel. Après deux défaites d'entrée, Cagliari n'a plus perdu depuis, cumulant sept victoires et trois nuls (série de trois victoires en cours) et pointant à la quatrième place, à égalité de points avec la Lazio troisième.Il aurait pu se poser des questions quand ses coéquipiers ont lancé l'inattendue dynamique en son absence. Blessé au mollet, il a manqué les trois victoires de la troisième à la cinquième journée. Et lorsqu'il est revenu, les Sardes ont enchaîné deux nuls... Mais depuis, c'est l'orgie avec quatre victoires en cinq matchs. Et le capitaine a marqué deux buts d'anthologie, dont celui du 5-0 face à la Fiorentina lors de la dernière rencontre avant la trêve (5-2, score final). Le paradoxe d'une situation personnelle dont le « bad boy », au cuir déjà bien tanné, ressortira plus fort que jamais. Il assume tout : « Je pourrais abandonner l'alcool et les boîtes, mais je ne serais plus moi-même. » Et ça, Cagliari ne le veut surtout pas !