Les fans de Special One peuvent être rassurés. Ce dernier n’a nullement l’intention de mettre fin à sa carrière de coach. Il prévoit d’exercer son métier pendant de longues années encore. Il assure en avoir toujours l’envie nécessaire, surtout avec le retour au-devant de la scène qu’il connait actuellement avec l’AS Roma.

"C'est une question de qualité, de motivation, de passion, a-t-il déclaré à la presse transalpine. Sans passion, c'est fini. Sans pression à l'approche des grands matches, c'est fini. Je connais très bien moi-même. C'est nous (lui et les entraineurs entraineurs chevronnés) qui dirons quand nous voudrons arrêter, et j'ai peur que les gens doivent attendre longtemps avant que je dise que c'est fini !". A 59 ans, le technicien lusitanien n’est donc pas prêt de dire adieu à ce travail qu’il aime tant.

« Entraineur, ce n’est pas une question d’âge mais de qualité »

Mourinho s’est aussi permis d’adresser un énième tacle déguisé à ses anciens employeurs. Ceux de MU et de Tottenham, en prenant le soin de ne pas les citer. "Avec moi, vous savez, les gens m'ont vu prendre des postes où ils pensaient que je pouvais gagner des trophées, mais ce n'était pas des postes où l'on attendait de nous que nous soulevions des trophées, a-t-il indiqué. Mais quand vous avez une telle carrière de gagnant sur une base cyclique pour ainsi dire, vous pouvez vous attendre à ça, les gens peuvent dire ça".

Enfin, il a conclu en affirmant n’avoir aucun complexe par rapport à la nouvelle génération de coaches. Il reconnait leur mérite et leurs compétence : « Personnellement, je ne suis pas inquiet à ce sujet [être remplacé par des entraîneurs plus jeunes]. Je ne pense pas et ne me concentre pas sur les générations, je me concentre sur la qualité. »