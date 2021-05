Mourinho, l’énorme baisse de salaire… déguisée

José Mourinho ne sera pas resté très longtemps sans banc. Deux semaines à peine après avoir été remercié de Tottenham, le Lusitanien a signé un contrat de trois ans avec l'AS Rome. Dès la fin de la saison, il succédera à Paulo Fonseca. Pour prendre la suite de son compatriote, José Mourinho a cependant accepté une importante baisse de salaire.

Alors qu'il émargeait aux alentours des 11 M€ annuels du côté de Tottenham, le Special One devrait désormais toucher 7,5 M€ au sein de la Louve. Mais pas d'inquiétude pour son compte en banque. En plus de ce salaire qui reste des plus corrects, Mourinho devrait en fait se retrouver à la même somme qu'auparavant, puisqu'une série de bonus aurait été négociée. Comme l'indique le Dailymail, la somme totale avoisinerait les 10 M€.

Champion d'ici trois ans

S'il veut poursuivre l'aventure le plus longtemps possible, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan devra apporter un titre de champion d'Italie à la Roma avant trois ans. La famille Friedkin, propriétaire du club, a par ailleurs promis un vrai effort financier au niveau des recrutements.