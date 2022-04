Opéré en urgence en janvier dernier à cause d'un problème pulmonaire, Mino Raiola inquiétait depuis plusieurs semaines maintenant. Son entourage se fait l'écho de la disparition tragique et prématurée de celui qui s'occupait notamment des affaires d'Erling Haaland et de Paul Pogba.



Véritable figure du monde du football, l'homme était parti de presque rien. Travaillant dans une pizzeria, il s'était peu à peu intéressé à l'univers économique du monde du foot, et plus particulièrement à ce qui touchait aux intérêts et au contrat des joueurs.

Une réussite exceptionnelle

Devenu l'un des agents les plus influents, Mino Raiola gérait une multitude de stars du ballon rond. Sa disparition est brutale et les hommages des personnes qui ont pu le côtoyer seront sans nul doute nombreux.