Milan : Pato rêve d'un retour pour rejouer avec Ibrahimovic

L'attaquant brésilien Alexandre Pato est nostalgique de ses aventures à l'AC Milan. Arrivé au club en 2007 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il s'est révélé aux yeux de l'Europe du côté de San Siro. Pato a aidé Milan à remporter le titre de champion d'Italie, en 2011. C'est le dernier succès des Rossoneri en Serie A, avec un duo Ibrahimovic-Pato à sa tête. Depuis son départ du club italien en 2013, la carrière de Pato s'est très nettement dégradée. Ses nombreuses aventures à l'étranger (Chelsea, Villarreal ou encore Tianjin Quanjian) n'ont pas été concluantes. Désormais âgé de 31 ans et sans club, Pato a terminé son séjour à Sao Paulo l'été dernier.

"Nous serions un duo formidable avec Ibrahimovic"

Interrogé par la Gazzetta dello Sport au sujet d'une éventuelle nostalgie de son temps à Milan, Pato a répondu de façon positive: "Bien sûr, comment pourrais-je ne pas en avoir? On parle de 150 matchs, 63 buts, un Scudetto et une Super Coupe. Ce serait un rêve de pouvoir revenir à Milan, qui reste dans mon cœur. J'ai entendu dire qu'en Italie il y a peut-être des clubs qui s'intéressent à moi. Mais je tiens à préciser qu'à 31 ans je ne cherche pas un contrat de compte bancaire, mais un projet que j'aime. Si cela avait été pour l'argent, je serais resté en Chine", a reconnu l'attaquant, qui a fixé son rêve pour le futur : rejouer aux côté de Zlatan Ibrahimovic.





"Je dirais oui, quel est le problème? Mais je ne deviendrais pas un simple remplaçant: je jouerais, quelques matchs suffiraient à convaincre l'entraîneur. Non allez, disons qu'avec Ibra, nous pourrions peut-être jouer ensemble. Nous serions un duo formidable", a prédit le Brésilien.