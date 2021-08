Milan commence bien / Serie A (J1)

Ce dernier match de la première journée de la Série A à Gênes, où la Sampdoria du capitaine Fabio Quagliarella recevait un ambitieux AC Milan, était le premier du club lombard cette saison dans le championnat italien. L'occasion pour Olivier Giroud de répondre à Didier Deschamps, après les critiques du sélectionneur des Bleus dans la presse, cette semaine. Mais ce n'est pas le buteur tricolore qui a brillé d'emblée dans cette partie. Cet honneur est revenu à Brahim Diaz, qui a ouvert le score dès la neuvième minute. Tout partait d'une bonne relance d'un autre français, Mike Maignan. Davide Calabria faisait la différence sur la droite et centrait en retrait pour la reprise victorieuse de Diaz.

