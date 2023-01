Milan AC : Les nouvelles sont bonnes pour Mike Maignan

Le gardien français du Milan AC, Mike Maignan, n'a pas joué depuis le 22 septembre dernier, lors d'un match entre l'équipe de France et l'Autriche, au cours duquel il est sorti à la mi-temps en raison d'une blessure au mollet gauche. Depuis, il attend patiemment de pouvoir retrouver les terrains et semble enfin voir le bout du tunnel. Même s'il ne peut pas aider son équipe à retrouver des couleurs en ce début d'année 2023, il travaille dur pour revenir le plus vite possible et être disponible pour le huitième de finale de Ligue des Champions contre Tottenham le 14 février prochain. Selon les dernières informations publiées par le Milan AC, cet objectif pourrait être atteint, car Maignan va mieux : "Mike Maignan a été soumis à des examens programmés qui ont révélé une évolution satisfaisante dans le processus de guérison avec le traitement conservateur mis en place" a indiqué le club. Le joueur continuera à suivre des soins et à s'entraîner pour préparer son retour sur le terrain.

Le Milan AC n'a pas démarré l'année 2023 de la meilleure des façons. Bien qu'ils aient gagné contre Salernitana au début du mois de janvier, ils n'ont pas réussi à remporter de match depuis. Un match nul contre l'AS Rome, une défaite en Coupe d'Italie contre Torino, un nouveau match nul sur la pelouse de Lecce en championnat et une défaite 3-0 contre l'Inter en Super Coupe ont mis à mal les Milanais. Pour retrouver leur forme, ils affronteront la Lazio mardi prochain.