Du haut de ses 38 ans, Zlatan Ibrahimovic reste une référence pour la nouvelle génération. Le jeune Rafael Leao l'a encore prouvé mardi soir, lors du probant succès de l'AC Milan contre le Torino en Coupe d'Italie (4-2, a.p.). C'est la superstar suédoise qui s'est chargée d'inscrire le quatrième et dernier but des Rossoneri sur un service de Leao. Entre ces deux ex-pensionnaires de Ligue 1, le courant est visiblement bien passé.

Rafael Leao prenait Ibrahimovic à la PlayStation

Après son assist, l'ex-attaquant du LOSC a en effet rendu hommage à Ibrahimovic sur les réseaux sociaux, confiant avec une certaine fraicheur que son rêve était devenu réalité. "Je l’utilisais pour jouer sur ma P layStation et aujourd’hui je lui ai donné une passe décisive. Il ne faut jamais s’arrêter de rêver", a écrit le prodige portugais sur son compte Instagram. Un message empreint de respect qui renforce l'idée d'une transmission entre un joueur incontournable de son époque et un attaquant qui, par son âge (20 ans), pourrait être son fils...