Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l’indisponibilité de Zlatan Ibrahimovic a permis ce dimanche à Daniel Maldini de disputer son tout premier match avec l’AC Milan. Le fils de Paolo et petit-fils de Cesare a disputé les derniers instants du match opposant la formation rossonerra à Hellas Vérone (1-1). Le numéro 98 dans le dos, il a remplacé l’Espagnol Samu Castillejo.



Paolo Maldini avait 17 ans quand il a effectué ses premiers pas dans l’élite italienne. Son fiston, lui, en a 18. Presque la même précocité. Reste à savoir si le dernier de la dynastie Maldini connaitra la même carrière que son paternel. Ça sera un sacré challenge au vu de tout ce que ce dernier a accompli. Ce qui est d’ores et déjà certain c’est qu’il ne distinguera pas dans le même registre vu qu’il évolue au poste d’attaquant et non comme défenseur.