Milan AC - Ibrahimovic : « L'Inter ne ressemblait pas à un deuxième »

Milan menait pourtant 2-0 en première période grâce à un but et à une passe décisive d’un certain Zlatan Ibrahimovic lors du derby lombard de dimanche soir. Mais les Rossoneri ont fini par s’incliner face à leur voisin sur le score de 4-2, Mauvais perdant, Zlatan a égratigné son ancien club de l’Inter au terme du match.

Zlatan attendait plus de l’Inter

« J’attendais plus de l’Inter en première mi-temps. Ils ne ressemblaient pas du tout à une équipe qui occupe la 2e place », a ainsi tonné l’ancien parisien, qui a aussi critiqué son équipe au passage en zone mixte dans des propos relayés par Sky : « La première mi-temps était presque parfaite au contraire de la deuxième. Jusqu’à la pause on a bien respecté les consignes tactiques de Pioli. Puis on a encaissé un premier but et on a perdu confiance. (…) Il faut avoir de l’expérience dans ce type de match. Quand on mène 2-0, on doit être capable de gérer ».