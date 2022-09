Milan AC : Giroud gâté pour son anniversaire

A l'instar de Karim Benzema (bientôt 35 ans), le temps ne semble pas avoir d'emprise sur Olivier Giroud. Avant-centre titulaire du Milan AC depuis la saison dernière, le Français a conservé ce statut à l'entame de cette nouvelle saison. Et il l'assume. Capable de guider les Rossoneri vers le Scudetto,, démarrant sur des bases supérieures à ses statistiques de la saison passée (11 buts la saison passée en Serie A). Sur la scène européenne, il a également trouvé le chemin des filets en Ligue des champions lors du succès glané contre le Dinamo Zagreb.Véritable coqueluche du public milanais, il a reçu ce vendredi un superbe cadeau de la part de ses supporters. Il a été élu meilleur joueur du Milan AC du mois de septembre. Quel plus beau cadeau d'anniversaire que cette distinction ? Le jour où il souffle sa 36eme bougie, le champion du monde tricolore abordera dans les meilleures conditions le déplacement de sa formation chez Empoli ce samedi (coup d'envoi à 21h) pour renouer avec le succès sur la scène transalpine. Avant la trêve internationale, au cours de laquelle il a marqué contre l'Autriche au Stade de France, l'ancien Montpelliérain avait trouvé le chemin des filets lors du choc contre Naples mais cela n'avait pas suffi. La victoire des Azzurri à Giuseppe-Meazza (1-2) les avait propulsés au sommet du classement et avait aussi par la même occasion privé les Lombards de ce plaisir.