Milan AC : Giroud et Hernandez font leur retour à l'entraînement

Olivier Giroud et Théo Hernandez sont de retour aux affaires ! Après plusieurs jours de congés suite à la Coupe du monde, les deux Français ont fait leur retour à l'entraînement du Milan AC. Finalistes avec les Bleus du Mondial 2022, Giroud et Hernandez avaient coupé après la terrible finale perdue face à l'Argentine. Ayant besoin de retrouver de l'énergie, les deux joueurs avaient donc décidé de profiter de plusieurs jours de vacances afin de pouvoir récupérer de ce Mondial fort en émotions. Olivier Giroud était notamment devenu meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec désormais 53 buts au compteur. De son côté, Théo Hernandez avait été propulsé titulaire dès le premier match face à l'Australie suite à la blessure de son frère Lucas.

Giroud et Hernandez de retour à l'entraînement

Les deux partenaires en Bleu et au sein des Rossoneri ont donc fait leur retour à l'entraînement, à la veille de la 16e journée de Serie A. Le championnat italien reprend ses droits demain avec les dix matchs de la 16e journée et le Milan AC se rendra sur la pelouse de la Salernitana. Les Milanais, champions en titre et actuellement à la 2e place du championnat, doivent gagner afin de rester au contact de Naples, qui compte 8 points d'avance en tête. Le retour des deux hommes va être une bonne nouvelle pour Stefano Pioli puisque l’attaquant de 36 ans a inscrit 9 buts en 19 matchs et que le latéral gauche est indispensable dans son couloir, lui qui est vice-capitaine de l'équipe.