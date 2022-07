Le Real Madrid dispose d'une abondance de talents offensifs, mais après avoir échoué à obtenir la signature de Kylian Mbappé, le club a dû réévaluer ses plans. D'une part, Marco Asensio semble vouloir quitter le club, mais devrait désormais pouvoir rester, mais il a rarement été question du retour de la jeune star Brahim Diaz de Milan. Lors d'une récente interview accordée à AS, on lui a fait remarquer qu'il était le troisième joueur à avoir remporté la Premier League (avec Manchester City), la Liga (avec le Real Madrid) et maintenant la Serie A. Il est également le plus jeune et le premier Espagnol à le faire.

Diaz veut rester à Milan

"Honnêtement, je ne pouvais même pas imaginer pouvoir dire ça de ma carrière. Je dois remercier les collègues et les coaches que j'ai eus. J'essaie toujours d'apporter mon grain de sel et je vais continuer à le faire. Espérons que d'autres records viendront." A la question de savoir s'il était naturel pour lui de continuer à Milan, Diaz répond qu'il n'a pas été question d'un retourn à Madrid. Ce dernier a prolongé son prêt une année supplémentaire, jusqu'en 2023. "Je vais très bien ici, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Je veux tout donner pour ce club et continuer à grandir."