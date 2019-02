Milan AC: Avec Piatek et Bakayoko pour défier la Roma

Le Milan AC, 4e, se rend ce diimanche soir (20h30) à l'Olimpico pour y défier l'AS Roma, 5e, avec un seul point de retard sur le club lombard. Cette affiche de la 22e journée de Serie A verra l'attaquant polonais Krzysztof Piatek honorer sa première titularisation avec les Rossoneri. Le successeur de Gonzalo Higuain, transféré à Chelsea, a impressionné en marquant 13 buts lors de la première partie de saison. Au milieu de terrain, Gennaro Gattuso, fait confiance au Français Tiemoué Bakayoko.

Le onze milanais: Donnaruma, Calabria, Musacchio, Romagnoli (cap.), Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paqueta, Suso, Piatek, Calhanoglu

