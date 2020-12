Milan, à la fête avant les fêtes

En 2019, l'AC Milan avait la gueule de bois avant même le réveillon de Noël. Une lourde défaite concédée face à l'Atalanta Bergame (5-0) avait gâché la trêve hivernale. Un an plus tard, si les bouteilles de champagne sont laissées au frais c'est parce que les supporters milanais les gardent pour la fin de la saison. Leader invaincu de la Serie A à la trêve hivernale, le club lombard s'est métamorphosé depuis le début de l'année, comme pour prouver qu'il a tenu toutes ses bonnes résolutions. En 2020, les hommes de Stefano Pioli n'ont perdu que deux fois en championnat. Personne ne peut en dire autant en Italie. Quand on repense aux récentes crises à répétition et au marasme ambiant dans lequel était plongée une équipe qui a parfois été classée au-delà de la 12eme place, c'est un petit miracle.

22 buts pour Zlatan Ibrahimovic en 2020

A San Siro, c'est un cadeau de Noël qui a tout changé. Le retour de la légende Zlatan Ibrahimovic a permis aux rossoneri de se découvrir un nouveau visage. Avec son expérience, sa culture de la gagne et son sens du but, le Suédois a eu une influence positive au sein du vestiaire milanais et un impact immédiat sur le terrain. Avec ses 22 buts toutes compétitions confondues inscrits sur l'année civile, le joueur de 39 ans a tiré ses coéquipiers vers le haut. Ses partenaires ont haussé leur niveau de jeu et parviennent même à gagner sans lui comme ce mercredi face à la Lazio Rome (3-2). Déterminés, les hommes de Stefano Pioli ont arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à Theo Hernandez, une des autres grandes satisfactions milanaises. Dans le 4-2-3-1 mis en place depuis le mois de février, chaque joueur a trouvé sa place. Hakan Calhanoglu brille au poste de meneur de jeu, le double-pivot Franck Kessié-Ismael Bennacer est sensationnel tout comme Gianluigi Donnarumma au but ou Simon Kjaer devant lui. Toutes les individualités participent au travail collectif et même si sur le papier l'AC Milan n'a pas le meilleur effectif d'Italie, elle en a la meilleure équipe. Et ça s'arrose.