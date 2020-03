Messi passe devant Ronaldo grâce à son but avec le Barça

Lionel Messi a encore permis au Barça de s'imposer dans un match plus que délicat face à la Real Sociedad, samedi au Camp Nou (1-0). Dimanche, la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Bétis Séville (2-1) faisait le bonheur des Blaugrana, désormais leaders avec deux points d'avance au classement du championnat espagnol, moins celui de Zinédine Zidane qui a assuré : « Ça a été notre plus mauvais match de la saison, a reconnu l'entraîneur français après la rencontre. Nous avons manqué d'énergie, de fluidité, de possession, d'agressivité. C'était un mauvais jour, cela peut arriver. Je suis responsable. Il n'y a pas de quoi se taper la tête contre les murs, mais pas de quoi être heureux non plus. »

Un duel au sommet entre Messi et Ronaldo

La Pulga s'est hissée en tête des meilleurs buteurs des cinq grands championnats devant son éternel rival, Cristiano Ronaldo. En effet, comme l'indique le quotidien espagnol Sport, Messi accumule 438 buts en 474 matches disputés face à un bilan de 437 buts en 541 rencontres pour son concurrent. En Serie A, Cristiano Ronaldo se montre très performant avec la Vieille Dame lors de l'exercice 2019-2020, ayant marqué 21 buts en 22 matches. Une Juventus Turin qui, comme le Barça, occupe la tête de son championnat, avec un point d'avance sur la Lazio Rome.







Le duel entre Messi et Ronaldo représente un vrai sommet par rapport aux autres buteurs, très loin derrière les deux géants. Ainsi, on retrouve notamment les présences de Jimmy Greaves (366 buts), ou encore Gerd Müller (365 réalisations) dans le classement des buteurs les plus productifs de l'histoire. Lionel Messi s'est affirmé comme le meilleur artificier de la Liga, avec 19 buts en 22 apparitions jusqu'ici, devant Karim Benzema, et ses 14 buts inscrits en 26 matches disputés sous le maillot du Real Madrid. Le duel perpétuel entre Messi et Ronaldo, lui, semble sans fin.