Mercato : Zinédine Zidane aurait fait de la Juventus sa priorité

Cela semble être une question de temps. Annoncé dans les petits papiers des plus grands clubs européens, Zinedine Zidane semble plus proche que jamais d'enfiler de nouveau son costume d'entraîneur. La volonté première de l'ancien capitaine des Bleus est de retrouver un projet pour la saison prochaine. Et selon les informations de RMC sport, c'est la Juventus Turin qui intéresserait le plus l'ancien joueur du Real Madrid à l'heure actuelle.

Il veut s'engager sur un projet à long terme

Alors qu'il était tout proche de rejoindre la Juventus en 2019, l'appel de Florentino Perez pour revenir coacher le Real va bouleverser les négociations entre Zidane et la Juventus. Quatre ans plus tard, il semble très peu probable que ZZ fasse de nouveau son retour sur le banc de la Maison Blanche. Ambitionnant de s'engager dans un projet sur le long terme, l'ancien milieu de terrain observerait de très près la Juventus qui vient de remonter à la troisième place de la Serie A. Si le club n'est pas sûr de conserver ses points et jouer l'Europe la saison prochaine, Zidane serait même prêt à commencer par une saison sans Europe. Seul hic dans les négociations, la rupture du contrat d'Allegri qui pourrait coûter près de 20 millions d'euros aux dirigeants de la Juventus. Un obstacle important, mais pas impossible à surmonter pour la Vieille Dame.