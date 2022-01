Dusan Vlahovic veut quitter la Fiorentina pour rejoindre la Juventus. Comme le rapporte le média italien La Gazzetta dello Sport, l'attaquant a décidé où il veut aller. Le directeur général de la Fiorentina s'est exprimé après le match du club contre Cagliari : "Nous n'avons reçu aucune offre, nous sommes ouverts à tout, mais nous voulons de la clarté".

70M€ pour Vlahovic

Ce message s'adressait à la fois à l'entourage du joueur et à la Juventus. Le club de Serie A réclame une rémunération de l'ordre de la valeur marchande de l'attaquant serbe, soit environ 70 millions d'euros. Le contrat de Vlahovic expire en 2023 et l'idée de la Juventus était de le recruter cet été, mais la Viola espère désormais conclure un accord ce mois-ci, à une semaine de la fin de la période des transferts de janvier. L'attaquant aurait toujours fait savoir que sa priorité était de rester en Italie et de rejoindre les géants turinois, malgré l'intérêt d'Arsenal.