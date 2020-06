Mercato : Un Russe à l'OM, les frères Hernandez au PSG, Menez en Italie ?

Les rumeurs fiables



En grande difficulté financière, l’Olympique de Marseille va notamment se tourner vers les joueurs libres cet été, et c’est le cas de Daler Kuzyaev. Le milieu de terrain international russe de 27 ans (19 matchs cette saison) arrive en fin de contrat avec le Zenit Saint-Pétersbourg, où il est arrivé en 2017, et André Villas-Boas, passé par le même club (mais parti en 2016) s’intéresserait fortement à son profil, selon L’Equipe. Il pourrait remplacer Morgan Sanson, sur le départ. Le quotidien sportif révèle que Kuzyaev souhaite jouer dans l’un des cinq grands championnats européens, et si possible dans un club qui dispute la Ligue des Champions. Ce qui n’est pas sûr d’être le cas de Valence et Hoffenheim, les deux concurrents de l’OM dans cette affaire.





Laissé libre par Monaco, dont il portait les couleurs depuis 2012 mais où il n’a joué que deux matchs cette saison, le gardien international croate Danijel Subasic pourrait rebondir du côté de la Grèce. Selon Foot Mercato, un contact a en effet été établi avec l’Olympiakos Le Pirée, actuel large leader du championnat. Le club grec a entamé des discussions avec l’entourage de Subasic, qui n’a connu que les clubs croates de Zadar et Split avant d’arriver en Principauté. C’est actuellement le Portugais Jose Sa (27 ans) qui garde les buts de l’Olympiakos.

Les rumeurs loin d’être fiables



Coup double pour le PSG ? Avec les prochains départs de Thiago Silva, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, le club parisien doit absolument se renforcer en défense, et selon la Cadena Ser, il serait intéressé par les deux frères Fernandez, Lucas et Théo. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2024, Lucas (24 ans, 20 matchs cette saison) n’est pas un titulaire indiscutable au sein du club allemand, ni en charnière, ni sur le côté, et le PSG a entamé des discussions avec son entourage. Mais le champion du monde souhaiterait jouer avec son frère. Théo (22 ans, 25 matchs cette saison, 6 buts), est lui aussi sous contrat jusqu’en 2024, avec le Milan AC, mais il aurait l’avantage d’être moins cher que son frère.





Après huit ans à Paris, Thiago Silva va quitter le PSG, libre, et a déjà fait savoir qu’il souhaitait rester en Europe la saison prochaine. Une information qui n’a pas laissé indifférent José Mourinho. Selon The Sun, l’entraîneur portugais aimerait faire venir le Brésilien de 35 ans (30 matchs cette saison) à Tottenham, pour remplacer Jan Vertonghen, dont le contrat ne sera pas prolongé. Reste à savoir si les Spurs pourront payer le salaire de Thiago Silva, qui gagne actuellement 391 000 euros par semaine à Paris. Arsenal et Everton sont également sur le coup.

Ça va se faire

Il avait affirmé récemment qu’il retournerait un jour jouer en Italie, cela semble désormais presque certain. Laissé libre par le Paris FC (18 matchs, 5 buts, 4 passes décisives cette saison),va rejoindre un autre club de deuxième division, de l’autre côté des Alpes. Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien international français, âgé de 33 ans, va signer pour deux saisons (plus une en option) avec la Reggina, le club calabrais tout juste promu en Serie B. « Sud j’arrive », a posté l’ancien joueur de l’AS Rome et du Milan AC sur ses réseaux sociaux. La Reggina est justement le club le plus au sud de l’Italie (hors Sicile).