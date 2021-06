Selon les révélations faites par le site ESPN, Cristiano Ronaldo est ouvert à un départ de la Juventus de Turin cet été. A 36 ans, le quintuple Ballon d’Or commence à se faire à l’idée que son temps chez les Bianconeri est fini et il a chargé ses représentants d’étudier les différentes options qu’il a à sa disposition. Des options, il y en aurait trois plus précisément. Celle qui l’enverrait au PSG, ou celles qui le verrait effectuer son retour au Real Madrid ou à Manchester United.

Ronaldo ne se précipitera pas



CR7 sait par ailleurs qu’il y a peu de chances qu’il obtienne les mêmes conditions salariales que celles auxquelles il a droit en ce moment à Turin. Il est donc prêt à revoir ses prétentions à la baisse afin de pouvoir relever un dernier grand challenge sportif. Et c’est tout à son honneur. Ronaldo et son clan ne prendront aucune décision définitive avant la fin du championnat d’Europe des Nations. L’idée est de laisser le joueur se concentrer sur ses devoirs avec la sélection et prendre ensuite tout le temps nécessaire pour faire le bon choix.