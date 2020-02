Mercato, on fait le bilan

En France

A l'étranger

C'est LE gros coup de dernière minute, signéa été prêté (avec option d'achat) par la Roma. Pour le reste, le trio PLM a répondu aux attentes, à savoir aucune du côté de Paris - qui a donc réussi à retenir Edinson Cavani - et Marseille, mais bien plus àqui faisait face aux graves blessures de Depay et Reine-Adélaïde.a été recruté avec effet immédiat - en prêt avec option d'achat - de même que les jeunes Brésiliens(20 millions) etarrivera lui du Havre la saison prochaine (15 millions), croisantqui partira au Hertha Berlin (25 millions).Chez les autres écuries de Ligue 1, l'a enregistré in extremis l'arrivée de, le jeune défenseur du Barça, alors queetont respectivement attiréet. Plus tôt en janvier, les Girondins avaient aussi fait signer le Rémois, alors que les Lillois ont eux dégraissé avec les prêts de(Flamengo) et(Genoa). A signaler aussi les départs de(Monaco) et, le premier en prêt à Leeds après avoir été rapatrié par son club de Leipzig, le deuxième transféré à Chicago. Dans l'autre sens, l'chipe tout de mêmeà Bordeaux pour 20 millions. Enfin, deux attaquants reviennent en Ligue 1 :(Guingamp) à(Porto) à



Comme par hasard, soupireront les supporters parisiens... Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, est probablement l'équipe européenne qui s'est le plus renforcée cet hiver. La jeune tornade Erling Haaland (cédé pour 20 millions d'euros par Salzbourg) affole déjà les compteurs, Emre Can s'est engagé in extremis en provenance de la Juventus (en prêt) où il ne jouait plus.

Le plus gros transfert de janvier restera incontestablement celui de Christian Eriksen, lâché par Tottenham à l'Inter pour 20 millions d'euros. Dans l'autre sens, les Spurs ont réussi à s'accaparer Gedson Fernandes (prêt avec option d'achat), la petite pépite du Benfica qui était notamment lorgnée par l'OL.



Un autre Fernandes, Bruno, a été acheté à prix d'or au Sporting par Manchester United (55 millions, plus 25 d'éventuels bonus), qui s'est également fait prêter l'attaquant nigérian Odion Ighalo (Shanghai). Le Real Madrid et le Barça ont chacun fait signer leur jeune Brésilien pour l'avenir proche : Reinier Jesus (Flamengo, 40 millions) rejoindra les Merengue en février, Matheus Fernandes (Palmeiras, 7 millions) les Blaugrana cet été après six mois en prêt à Valladolid, où Hatem Ben Arfa tente également une relance. Olivier Giroud, lui, a finalement été bloqué à Chelsea. Enfin, même si le mouvement a eu lieu quelques jours avant l'ouverture officielle du marché, impossible de ne pas citer Zlatan Ibrahimovic de retour au Milan AC.