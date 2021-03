Mercato : Mais qui peut s'offrir Cristiano Ronaldo ?

Si Cristiano Ronaldo est susceptible d'être sur le marché durant l'été, rares sont les clubs capables d'assumer un tel transfert. Entre l'indemnité de transfert qui sera demandée par la Juventus Turin pour le rachat de la dernière année de contrat de l'attaquant et son salaire annuel qui est actuellement estimé à 31 millions d'euros, l'écurie qui voudra avoir une chance d'attirer le quintuple vainqueur du Ballon d'Or devra avoir les reins solides. Malgré les conséquences économiques de la Covid-19 sur la santé financière du football mondial, quelques clubs ont toujours les capacités d'y parvenir. Leonardo, le directeur du PSG, en avait déjà parlé en novembre dernier sur les réseaux sociaux du champion de France en titre. « Si demain, Cristiano Ronaldo décide de partir, combien de clubs ont les moyens d'acheter un joueur de ce niveau ?

Quatre, cinq, six ? C'est un cercle fermé, le PSG est entré dans ce cercle et c'est pour ça que les rumeurs envoient directement ce type de joueurs à Paris », expliquait le Brésilien. Le PSG est donc susceptible de s'aligner pour enrôler l'actuel meilleur buteur de la Juventus Turin. D'après certains bookmakers anglais, le club de la capitale est même l'institution la mieux placée pour y arriver. Mais la concurrence est rude. Et pas uniquement parce que la Vieille Dame a toutes les cartes en main pour conserver son attaquant jusqu'en 2022 et la fin de son contrat.

Cristiano Ronaldo prêt à revenir là où il a déjà brillé ?

Le Real Madrid et Manchester United sont deux autres sérieux prétendants. A Old Trafford comme à Santiago-Bernabeu, CR7 a déjà brillé et pourrait y réaliser de nouveaux miracles. Ces deux formations ont les moyens de le recruter et pourraient compter sur lui pour revenir au sommet. Les Red Devils et la Maison-Blanche peuvent miser sur l'affectif pour avoir une longueur d'avance sur le PSG. Dans un projet sportif similaire à celui de Paris, il y a le Bayern Munich qui peut tenter le coup. En Bavière, comme en Ligue 1, le joueur de 36 ans pourrait avoir l'occasion de briller dans un quatrième grand championnat européen en intégrant un club susceptible de lui offrir un sixième sacre en Ligue des Champions.

Le Sporting ou une destination exotique comme alternative ?

En dehors de ces ogres du football européen, Cristiano Ronaldo pourrait surprendre en optant pour une autre direction. Le choix du cœur pourrait le mener au Sporting Lisbonne mais d'énormes efforts financiers devront être faits. Le leader de la Liga NOS est bien parti pour gagner son premier titre depuis 2002 et pourrait miser sur ce bon timing et le retour annoncé en Ligue des Champions pour faire revenir le fils prodigue à la maison. Même si cela semble tôt quand on pense à sa forme actuelle, des pistes extérieures à l'Europe pourraient être activées. L'Inter Miami de David Beckham en MLS ou des clubs du Golfe voire chinois pourraient se positionner. Mais pour convaincre l'international portugais, ils vont devoir faire des efforts encore plus importants que les autres prétendants européens pour faire avoir une chance de s'affirmer comme de sérieux prétendants.