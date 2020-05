Mercato : Les rumeurs qui ont agité la journée de lundi

Les rumeurs fiables...



Ole Gunnar Solskjaer veut remodeler l’effectif de Manchester United la saison prochaine, ce n’est plus un secret. Et, selon le quotidien britannique The Express, une de ses cibles serait Donny van de Beek. Brillant avec l’Ajax Amsterdam la saison passée quand le club néerlandais a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions, le milieu de terrain de 23 ans pourrait être la solution pour pallier le départ attendu de Paul Pogba cet été. Mais, pour cela, les Red Devils vont devoir se plier aux demandes de l’Ajax, qui exigerait 45 millions d’euros pour sa pépite.



David Beckham aurait les yeux rivés sur un de ses anciens coéquipiers ! En effet, le désormais patron de sa franchise MLS, l’Inter Miami, aurait activé la piste menant à Javier Pastore selon La Gazzetta dello Sport. Alors que, pour le quotidien transalpin « un accord est possible », celui qui a évolué au PSG avec le « Spice Boy » serait ouvert à l’idée de rejoindre le championnat américain dans une franchise qui se veut ambitieuse. De plus, cela permettrait à l’AS Roma de faire de substantielles économies, « El Flaco » disposant d’un confortable salaire dans la capitale italienne.

Ça va se faire...

Les rumeurs loin d’être fiables...

Le PSG va devoir composer avec une cible de moins pour le prochain mercato. En effet, selon Sky Italia, l’Inter Milan aurait fait un pas en avant dans la course à la signature du milieu de terrain défensif de Brescia. Le joueur de 20 ans serait décidé à évoluer sous les ordres d’Antonio Conte la saison prochaine sous les couleurs des Nerazzurri, une arrivée qui serait également facilitée par les bonnes relations entretenues par les deux clubs. Le forcing entrepris par Leonardo et Marco Verratti, ancien joueur de Brescia, n’aurait donc pas porté ses fruits.A 42 ans,n’est pas décidé à s’arrêter ! Le défenseur brésilien, qui arrive en fin de contrat avec Montpellier, devrait prochainement signer un nouveau bail d’un an avec Montpellier. « On va discuter avec lui calmement, je pense qu'il va faire un an de plus », a déclaré le président du MHSC sur la chaîne L’Equipe ce lundi au sujet de l’ancien joueur de Marseille. Le Brésilien devrait donc être une saison de plus le doyen de la Ligue 1.Le crochet par l’Angleterre depourrait-il ne pas durer plus d’un an ? Formé à la Juventus, l’attaquant international italien pourrait faire son retour en Serie A dès cet été. En effet, selon le journaliste Nicolo Schira, Mino Raiola aurait déjà débuté les négociations avec l’AS Roma pour rapatrier le joueur de 20 ans. Moise Kean serait prêt à faire son retour en Italie afin de convaincre Roberto Mancini de l’inclure dans les 23 Azzurri pour l’Euro 2021. Le problème sera sans doute les quatre années de contrat avec les Toffees qu’il reste au natif de Vercelli, ce qui devrait rendre très difficiles les discussions entre les deux clubs.Alors que Newcastle pourrait changer de mains dans les semaines ou mois à venir, le club du Tyneside pourrait être au cœur du prochain mercato. Le quotidien espagnol Marca est, en effet, revenu à la charge en assurant que le club du nord de l’Angleterre aurait des vues sur, qui n’est plus en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. Le club merengue aurait revu à la baisse ses prétentions et ne demanderait « que » 20 millions d’euros pour l’international gallois, qui n’entre plus vraiment dans les plans de Zinédine Zidane. Mais le plus dur pourrait être de convaincre l’ancien joueur de Tottenham de quitter Madrid pour Newcastle.