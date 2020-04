Mercato : Le PSG pense à un latéral français

Le Paris Saint-Germain pourrait se renforcer sur les flancs de sa défense l'été prochain. Les départs de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, tous deux en fin de contrat, semblent se préciser et appellent à scruter le marché. Pour le poste de latéral gauche, le nom d'Alex Telles (FC Porto) revient avec instance ces derniers jours. Mais Leonardo aurait des alternatives à cette piste. Et comme à ses habitudes, le directeur sportif du club de la capitale s’appuierait sur son réseau italien.

Le PSG surveillerait Théo Hernandez

Selon les informations de Tuttosport, Théo Hernandez ferait partie de la liste établie pour les décideurs parisiens pour ce poste. Le frère du champion du monde Lucas Hernandez a réalisé une saison très aboutie à l'AC Milan, avec un rendement défensif satisfaisant et un apport offensif notable, matérialisé par ses 6 buts toutes compétitions confondues. Sous contrat avec Milan jusqu'en 2024, l'ancien joueur du Real Madrid serait néanmoins évalué à 50 millions d'euros...