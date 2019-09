Depuis quatre mois environ, Rudi Garcia a quitté le devant de la scène médiatique, sans doute usé par son exposition sous les feux des projecteurs marseillais. La fin de la collaboration entre l'OM et le technicien français n'a pas été des plus agréables, la faute à des résultats décevants et à un manque évident de compréhension entre lui et son effectif, qu'il avait pourtant su pousser jusqu'en finale de la Ligue Europa au printemps 2018. Un trait est désormais tiré sur cette histoire olympienne, et le coach français de 55 ans semble être en quête d'un nouveau challenge.

Son nom avait notamment été cité du côté du FC Séville pendant l'été, avant que Julen Lopetegui ne lui soit préféré, et le voilà désormais lié avec plus ou moins de crédit à l'AC Milan. Car le club lombard va mal, très mal, et dimanche les Rossoneri se sont inclinés à domicile (1-3) face à la Fiorentina de Franck Ribéry lors de la 6e journée de Serie A.

Ribéry et la Fio font mal à Milan :



Deux victoires pour quatre défaites et une 16e place au classement, tel est le premier bilan de Marco Giampaolo, appelé à remplacer Gennaro Gattuso en début de saison. Déjà, le Transalpin est sur la sellette, et les dirigeants regardent ailleurs pour tenter de débaucher un profil susceptible de les aider à sortir de cette crise. Paolo Maldini, l'un des glorieux anciens à être revenus aux affaires au même titre que Zvonimir Boban, aurait déjà plusieurs entraîneurs dans le collimateur.

D'après La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia plairait au directeur technique, lui qui a gardé une belle cote de l'autre côté des Alpes depuis son passage au chevet de l'AS Rome (juin 2013-janvier 2016). Mais la concurrence est rude, car les noms de Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri et Arsène Wenger sont également évoqués, même si certains de ces managers ne seront peut-être pas attirés par le marasme milanais.