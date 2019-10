Mercato : L'AC Milan devra vendre en janvier 

Les finances de l'AC Milan sont au plus mal. Aussi, la nécessité de vendre des joueurs devrait s'imposer lors du prochain marché des transferts. Les Milanais savent que les propositions ne manqueront pas pour Romagnoli ou Paqueta mais ils rapporteront moins qu'un Donnarumma par exemple.

Mais malgré une valeur marchande élevée, les propositions pour le portier international ne sont pas nombreuses... Plus que jamais, les dirigeants seront à l'écoute des différentes offres. Mais ce n'est pas non plus la meilleure posture pour négocier...