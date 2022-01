Isco n'a pas été très populaire au Real Madrid cette saison, avec seulement 10 apparitions toutes compétitions confondues. L'international espagnol a eu du mal à trouver la forme lorsqu'il a eu des occasions, ne saisissant pas ses chances. C'est un thème récurrent depuis un certain temps, et le joueur de 29 ans semble avoir besoin d'un nouveau départ. Isco a souvent été lié à un départ du Real Madrid au cours de l'année dernière, et il y a eu de nouveaux liens avec la Fiorentina.

Isco peut déjà parler à d'autres clubs

Mais selon le dirigeant de la Fiorentina, Daniele Pradé, ces rumeurs ne sont pas fondées. "Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur Isco, mais nous ne savons même pas qui sont ses agents", a déclaré Pradé, selon Football Italia. "C'est un joueur très talentueux, mais nous ne sommes pas intéressés par lui". Isco est en fin de contrat à la fin de cette saison, et il semble très peu probable qu'on lui offre un nouveau contrat. L'attaquant peut même conclure un accord de précontrat avec n'importe quel club en dehors de l'Espagne à partir du 1er janvier.