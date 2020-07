Mercato : Gonzalo Higuain ciblé par la Fiorentina

Selon la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina pourrait demander Gonzalo Higuain et Cristian Romero dans le cadre d'un échange contre Federico Chiesa, évalué à 70 millions d'euros par son équipe. Selon le journal, les négociations s’intensifient après les récentes mauvaises performances de Chiesa au Stadio Franchi. La tentative de le garder à Florence indépendamment de ses souhaits de départ semble avoir échoué et le président, Rocco Commisso, serait désormais plus ouvert à la vente.

Higuain, candidat au départ

La Juve reste la favorite pour obtenir Chiesa, d'autant plus qu'elle peut proposer plusieurs joueurs dans le cadre d'un package. Higuain est mentionné comme l'un des candidats, selon La Gazzetta dello Sport. Il serait même prêt à répartir son salaire de 7 millions d'euros par an sur deux saisons afin de faciliter le deal. Un autre joueur à inclure serait le défenseur argentin Romero, actuellement prêté au Genoa. Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus Turin, a travaillé avec Gonzalo Higuain dans trois clubs différents. À Naples, Chelsea, et donc la Juve. Sous le maillot du Napoli, Higuain avait marqué 36 buts en 35 matches de Serie A sous la direction de Maurizio Sarri lors de la saison 2015-2016.



L'avenir pourrait se dessiner en Italie, mais pas sous le maillot de la Juventus Turin, pour Gonzalo Higuain. Le buteur argentin de la Vieille Dame n'est plus un titulaire indiscutable sous la direction de Maurizio Sarri et un départ ne serait pas à exclure lors du mercato.