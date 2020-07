Mercato : Giovanni Simeone veut jouer pour l'Atlético Madrid

Giovanni Simeone, fils de l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a une idée claire pour son futur. "Plus que toute autre chose", a-t-il déclaré à ESPN lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait jouer pour Los Colchoneros. "C'est parce que j'ai toujours voulu y aller en tant que jeune garçon. Il est inévitable que j'aimerais y aller à un moment donné. Même si mon père n'était pas là, j'aimerais quand même y aller parce que c'est ce dont je rêve depuis que je suis enfant et c'est ce que je veux", a assuré l'attaquant de Cagliari.



🇦🇷 El delantero del Cagliari lleva 10 goles y cuatro asistencias este curso

💬 Participó en ESPN Redes, indicando que "desde chico he querido ir al Atleti"https://t.co/AWuhOPb3iE

Higuain, le modèle de Simeone

"J'espère toujours qu'il pourra devenir mon entraîneur un jour, même s'il est difficile de signer pour une équipe entraînée par mon père", a toutefois tenu à commenter le jeune joueur âgé de 25 ans, auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 30 matches disputés avec son club cette saison. "Pipita Higuain est mon modèle, sans aucun doute. J'aime vraiment comment il se déplace sur le terrain et dans la surface. Quand la Juventus joue, je regarde Pipita pour voir comment il se déplace", a commenté le fils de Diego, qui aimerait de nouveau connaître la sélection Albiceleste, alors qu'il n'a plus été appelé depuis septembre 2018. "Je donnerais ma vie pour jouer à nouveau pour l'Argentine. C’est la première chose qui me vient à l’esprit chaque fois que je rentre sur le terrain", a commenté le joueur.