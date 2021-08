Mercato : Franck Ribéry, toujours dans l'attente

Franck Ribéry est peut-être très courtisé, mais il n'a pas encore trouvé un nouveau club pour la saison 2021-2022. Arrivé à la fin de son bail avec la Fiorentina le 30 juin dernier, le Français est libre. Alors que les cinq grands championnats européens auront tous repris ce week-end, il se maintient en forme grâce à l'aide du Bayern Munich. Le champion d'Allemagne lui a mis les installations de la Säbener Strasse à sa disposition.

Si certains y voyaient une main tendue dans l'éventualité d'un retour de Kaiser Franck chez le Rekordmeister, Oliver Kahn a écarté cette éventualité. « Je me suis beaucoup amusé avec Franck, et nous avons aussi eu de très, très belles discussions. Je l'ai même croisé récemment au restaurant. Mais nous ne pensons pas le faire signer », a déclaré le nouveau président du conseil d'administration du club bavarois en conférence de presse.

L'heure de la retraite n'est pas encore arrivée

Le futur du natif de Boulogne-sur-Mer est donc toujours très incertain. Mais il n'y a pas d'urgence. Etant donné qu'il est libre, le Français pourra s'engager où il le souhaite quand il le souhaite.Si les pistes dans les championnats exotiques semblent nombreuses, Franck Ribéry aurait une préférence pour une nouvelle aventure européenne dans un championnat compétitif.

L'Italie où il a brillé ces deux dernières saisons avec 5 buts et 10 passes décisives en 50 apparitions en Serie A ou l'Allemagne, où il a écrit sa légende avec neuf titres et six succès en Coupe d'Allemagne, semblent les destinations privilégiées. Spezia, Monza ou la Lazio Rome étaient intéressés dans la botte, l'Eintracht Francfort, Stuttgart et Fribourg le sont outre-Rhin. Les opportunités existent mais des deux côtés, la patience est de mise.

Pour le joueur de 38 ans, c'est certainement le choix de son dernier challenge sportif qui se présente. Une décision à ne pas prendre à la légère. Quand il avait rejoint la Fiorentina gratuitement après 12 ans au Bayern Munich, c'était déjà à la fin août que le Français avait signé son contrat. Une raison de plus de ne pas s'affoler. Il a prouvé qu'il avait encore la forme et les qualités pour briller au plus haut-niveau, l'heure de la retraite d'un des meilleurs joueurs français du XXIe siècle n'est donc pas encore arrivée.