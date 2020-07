Mercato : Dzeko à la Juventus, Balotelli en Argentine ?

Les rumeurs fiables

A un an de la fin de son contrat, Gonzalo Higuain, rentré à la 80e minute du derby turinois samedi (4-1), ne devrait pas faire de vieux os à la Juventus, qui lui cherche déjà un remplaçant pour la saison prochaine. Et d’après Tuttosport, Maurizio Sarri aurait fait d’Edin Dzeko sa priorité offensive. Lié jusqu’en 2022 avec l’AS Rome, l’avant-centre bosnien de 34 ans, qui percevrait un salaire annuel proche de 7 millions d’euros, coûte cher au club de la Louve, en grande difficulté financière en raison des conséquences de la crise sanitaire, et qui pourrait donc le céder cet été. Arrivé en 2015 dans la capitale italienne en provenance de Manchester City, Dzeko a inscrit 14 buts cette saison en Serie A.



A la Juventus, on apprécie décidément beaucoup les milieux de terrains français. Alors que Blaise Matuidi et Adrien Rabiot sont sous contrat avec la Vieille Dame cette saison, le club turinois tenterait de récupérer un autre international tricolore : Tanguy Ndombele. D’après le Daily Telegraph, la Juve aurait proposé à Tottenham un échange avec le Gallois Aaron Ramsey, arrivé libre en provenance d’Arsenal l’été dernier. Une opération refusée par les Spurs, qui compteraient sur l’ancien Lyonnais. Et ce malgré une relation plus que compliquée avec José Mourinho. Même si le technicien portugais a récemment confié en conférence de presse qu’il comptait sur lui.

La rumeur loin d’être fiable

Mario Balotelli va-t-il découvrir un nouveau championnat ? Alors que son retour chez lui, à Brescia, s’est soldé par un cuisant échec, l’ancien Niçois et Marseillais pourrait s’engager en Argentine. C’est ce que révèle le média TyC Sports, qui assure que le fantasque attaquant italien a été proposé à Boca Juniors par son agent Mino Raiola. Auteur de 5 buts en 19 matchs de Serie A cette saison, « Super Mario » est en conflit ouvert avec son club. S’il rejoint le mythique club de Buenos Aires, il imiterait son compatriote Daniele De Rossi, qui s’était engagé avec les Xeneizes l’an dernier.