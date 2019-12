Mercato : Ces joueurs qui vont animer le mercato hivernal

Pogba, parti pour rester ?

Annoncé partant au Real Madrid l'été dernier, Paul Pogba devrait encore grandement animer le marché des transferts cet hiver. Si dernièrement, Mino Raiola, l'agent du Français, a confié que son joueur voulait gagner des trophées avec Manchester United, pas sûr que le champion du monde se montre encore très patient. Avec un contrat qui se termine en juin 2021, les différents parties ont cependant encore le temps de voir venir. Désiré par Zinédine Zidane, le natif de Lagny-sur-Marne, de retour de blessure, sera cette fois encore une des attractions de janvier.

Après la mutinerie, de multiples départs à Naples ?

Depuis quelques semaines, la situation est des plus compliquées du côté de Naples. Alors qu'une guerre a éclaté entre Aurelio De Laurentiis, le président du club, et une partie de ses joueurs, des transferts sont attendus cet hiver. Si Carlo Ancelotti a déjà cédé sa place récemment à Gennaro Gattuso, certains cadres, comme Kalidou Koulibaly, Allan ou encore Lorenzo Insigne, pourraient être invités à quitter au plus vite le sud de l'Italie. Dotés de belles cotes, ces derniers devraient donc faire parler d'eux dans les prochaines semaines.

Le retour du feuilleton Bale ?

Alors que l'histoire d'amour entre Gareth Bale et le Real Madrid est toujours aussi tumultueuse, et notamment depuis le retour de Zinédine Zidane, un transfert cet hiver semble plus qu'envisageable malgré les dires. Malheureusement pour le Gallois, vu le prix fixé par les Merengue, qui ont déboursé 100 millions d'euros pour le faire venir, peu de clubs se sont bousculés l'été dernier pour le récupérer. Avec la nouvelle mesure limitant les salaires en Chine, la piste exotique se referme également pour lui. Cependant, à 30 ans, Bale reste un joueur convoité.

Quelle destination pour relancer Giroud ?

Entre Olivier Giroud et Chelsea, l'aventure touche à son terme. Alors quel le Français a l'Euro 2020 en ligne de mire, son temps de jeu chez les Blues est au plus bas, barré par Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Ainsi, l'ancien d'Arsenal va sans doute quitter la bande à Frank Lampard cet hiver et ne manque d'ailleurs pas de prétendants. Que ce soit en France (Lyon, Bordeaux, Nice) ou en Italie (Inter Milan, Juventus Turin), la cote du champion du monde semble encore très belle à quelques mois de son dernier gros rendez-vous avec les Bleus.