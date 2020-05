Mercato : Ça se précise pour Lautaro Martinez, Coutinho dans le viseur des clubs londoniens

Ça va se faire...

Ce sera sans doute un des feuilletons de cet été concernant le mercato. Les jours de Lautaro Martinez à l’Inter Milan sont toujours plus comptés et son ancien président du côté du Racing Club, en Argentine, a mis un peu plus d’huile sur le feu. Alors que le club d’Avellaneda doit toucher un pourcentage du prochain transfert de l’attaquant international, Victor Blanco a assuré au micro de Radio La Plata que « le transfert de Lautaro Martinez est proche de la fumée blanche », ajoutant toutefois qu’il n’a « pas parlé avec lui récemment ». Le FC Barcelone est clairement sur la piste du Nerazzurro afin de renforcer sa ligne d’attaque.



Il n’y aura pas de changement dans le but du côté de Nice cet été. Annoncée depuis plusieurs jours, la prolongation de contrat de Walter Benitez est désormais officielle. Le gardien argentin, ancien international des moins de 20 ans, a décidé de rester sur les bords de la Mer Méditerranée pour quelques années supplémentaires... mais sans que l’OGC Nice ne précise la durée exacte de ce nouveau contrat. « C'était la chose à faire pour ma carrière... Un beau projet a commencé l'an dernier avec Ineos, assure Walter Benitez dans le communiqué du club azuréen. C'est un grand club en France mais aussi à l'étranger. C'est très positif. »

Les rumeurs fiables...

La Gazzetta dello Sport l’assure, l’AS Rome sera vendeuse cette année au lieu d’être vendue ! Le quotidien sportif italien ajoute que, face à une situation économique difficile et des comptes nettement dans le rouge, des joueurs comme Patrik Schick, actuellement prêté au RB Leipzig), Cengiz Ünder ou encore Justin Kluivert ne seront pas retenus par leurs dirigeants en cas d’offres intéressantes. La Gazzetta assure que pour Schick, la mise de départ est à 29 millions d’euros contre 30 millions pour Ünder et 40 millions pour Kluivert.



Philippe Coutinho pourrait reprendre le chemin de la Premier League. Alors que le Bayern Munich a décidé de ne pas conserver le milieu de terrain brésilien à l’issue de son prêt, le FC Barcelone ne compte pas plus sur un joueur acheté pour 145 millions d’euros il y a un peu plus de deux ans et à qui il reste encore trois ans de contrat. Selon Le10Sport, Mikel Arteta aurait mis le profil de l’ancien joueur de Liverpool au sommet de sa liste pour le prochain mercato mais les Gunners pourraient avoir de la concurrence au sein même de Londres, avec Chelsea qui serait également très intéressé par l’international brésilien. En tout cas, l’avenir de Coutinho ne devrait pas s’écrire en Catalogne d’ici quelques semaines ou mois.

Les rumeurs loin d’être fiables...

Si le FC Barcelone arrive à finaliser le dossier Lautaro Martinez, Ousmane Dembélé sera-t-il encore blaugrana en septembre prochain ? Selon Mundo Deportivo, l’attaquant international français serait sur les rangs pour rejoindre la Juventus dès cet été, sans doute sous la forme d’un prêt qui pourrait se transformer en transfert définitif en 2021, alors que l’ancien joueur du Borussia Dortmund serait à une année de la fin de son contrat. Reste qu’Ousmane Dembélé, écarté des terrains pendant de longs mois, entend bien s’imposer à Barcelone et pourrait rejeter en bloc toutes les offres le concernant... et que le FC Barcelone pourrait l’utiliser comme monnaie d’échange pour attirer Miralem Pjanic.