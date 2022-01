Le défenseur de Manchester City Nathan Aké est sur le radar de l'AC Milan selon une source italienne très fiable. Le média transalpin Sky Italia affirme ainsi que les performances impressionnantes du joueur au poste d'arrière gauche contre Brentford et Arsenal, et au poste d'arrière central contre Swindon, ont attiré l'attention du club lombard. Les géants de la Serie A cherchent à signer un défenseur ce mois-ci, et le Néerlandais de City est l'une des nombreuses options qu'ils envisagent.



Le célèbre dirigeant de l'AC Milan, Paolo Maldini, s'inquiète de la flexibilité des options défensives présentes au sein de l'effectif de l'escouade italienne et compte beaucoup sur la capacité d'Aké à jouer en tant qu'arrière latéral et défenseur central. Pour rappel, Nathan Aké en est à sa deuxième saison avec City après son transfert en provenance de Bournemouth.