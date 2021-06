Mbappé aussi bon que Ronaldo ? La réponse du Français

Kylian Mbappé est un grand fan de Cristiano Ronaldo. C’est même son modèle depuis qu’il est très jeune. Par la force des choses, et dès qu’il a commencé à percer au plus haut niveau, l’international français a commencé à être comparé au génie portugais, notamment au niveau statistique. Mais comment gère-t-il cette situation ? La question lui a été posée lors d’une interview au quotidien allemand Bild.

Mbappé ne veut pas manquer de respect à Ronaldo

Le prodige de Bondy est flatté de voir son nom associé à celui de CR7, mais il est le premier à dire et insister sur le fait qu’il n’arrive pas à la cheville du quintuple Ballon d’Or. « Non [je ne suis pas déjà aussi bon que lui], a-t-il tonné. Cristiano est déjà entré dans l'histoire. Moi, je ne joue que depuis cinq ans, donc ce n'est pas à moi de me comparer à lui. Pour moi, cela a quelque chose à voir avec le respect. Cristiano a tellement fait pour tout le football que ce ne serait pas le bon moment pour faire des comparaisons. Des footballeurs comme lui il n’y en a que très peu et j'ai beaucoup appris de lui rien qu'en le regardant ». Des déclarations très classes et que la star portugaise va certainement apprécier.

Sur un terrain, Mbappé et Ronaldo ont déjà pu s’affronter comme adversaires. La dernière fois c'était en octobre à l’occasion de la Ligue des Nations. Et ils vont pouvoir le faire de nouveau cet été lors des retrouvailles entre les deux sélections au Championnat d’Europe.