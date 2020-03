Maurizio Sarri juge Cristiano Ronaldo « irremplaçable »

Ayant pris l’initiative de se rendre auprès de sa mère, qui serait souffrante en ce moment, Cristiano Ronaldo risque de manquer mercredi soir la demie retour de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’AC Milan. C’est la rumeur qui circulait en Italie ce mardi et elle a été confirmée dans la soirée par le coach bianconero, Maurizio Sarri. « Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est une affaire personnelle, donc on en discutera à son retour. (La date de) son retour dépendra de l'évolution de la situation », a confié le technicien italien en conférence de presse.



#Sarri 🎙 «E' palese che l'eventuale assenza di @Cristiano possa cambiare i piani tattici: lui non ha sostituti nel mondo»#JuveMilan#CoppaItalia

— JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2020

Privé de Ronaldo, Sarri va changer son plan de jeu

Ronaldo est l’un des hommes forts de la Vieille Dame, surtout en cette période hivernale où il se montre très performant et marque à chaque match ou presque. Devoir composer sans lui serait un sacré coup dur pour les Piémontais et Sarri l’admet volontiers. « Il est évident que les tactiques et les plans changent selon que Ronaldo est disponible ou pas, a-t-il concédé. Il n'y a pas de remplaçant pour lui dans le monde entier, alors naturellement nous ferons quelque chose de différent en son absence ». Même sans CR7, la Juve ne vise cependant rien d’autre que la qualification : « Milan, ce n'est pas une équipe facile à affronter. Mais nous attendons tous des résultats et nous avons la possibilité de faire mieux (que lors du dernier match) ».