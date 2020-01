Maurizio Sarri donne des nouvelles d'Adrien Rabiot : « Il progresse beaucoup »

L'expérience d'Adrien Rabiot en Italie est semée d'embûches. Le milieu international français a rejoint la Juventus à l'été 2019 après avoir quitté le Paris Saint-Germain libre. Sa première partie de saison a été très délicate, avec un temps de jeu non conforme à ses ambitions. Mais Rabiot garde les faveurs de son entraîneur, Maurizio Sarri. Au moins publiquement. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Udinese en 8eme de finale de Coupe d'Italie, le coach des Bianconeri a loué les progrès du milieu de terrain français.

Sarri note les progrès physiques et tactiques de Rabiot

"Adrien progresse beaucoup en termes de condition et d'aspect tactique. Il s'est très bien comporté lors de ses derniers matches, notamment dans agressivité et l'intensité". Le technicien italien a aussi évoqué un autre ancien Parisien, l'illustre Gianluigi Buffon, qui sera titularisé mercredi (20h45). "Je pense que Gigi jouera demain. C'est une ressource fondamentale pour nous sur et en dehors du terrain. Je ferai les évaluations finales et déciderai demain matin qui débutera".