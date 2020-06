Matthijs De Ligt compte rester à la Juventus

Transféré de l’Ajax contre un montant de 85M€ l’été dernier, Matthijs De Ligt n’a pas vraiment séduit à l’occasion de sa première saison en Italie. Le défenseur central a rencontré des difficultés d’adaptation et n’est pas parvenu à faire oublier Giorgio Chiellini lorsque celui-ci était absent. Pour autant, l’international hollandais ne se laisse pas envahir par le doute. Et, il n’a surtout nullement l’envie de baisser les bras et opter pour la solution de facilité en rejoignant un autre club.

« Quand je suis arrivé à la Juve, j'ai immédiatement réalisé la dimension internationale du club. Tous les autres joueurs m'ont immédiatement fait sentir comme faisant partie d'une famille, tous sans exception, a-t-il confié dans un entretien accordé à Tuttosport. Beaucoup de choses ont été inventées à mon sujet, mais la vérité est que je suis vraiment heureux à Turin et de pouvoir m'entraîner tous les jours avec des joueurs extraordinaires. J'ai le sentiment de m'améliorer de jour en jour. Alors oui, je suis très content ici ».

« Je m’améliore rien qu’en regardant Ronaldo »

A la Juventus, De Ligt a la possibilité de côtoyer les plus grands, tel que Cristiano Ronaldo. Il avoue avoir déjà beaucoup appris au côté du quintuple Ballon d’Or. « Ronaldo est le meilleur de sa génération. Un énorme exemple pour les jeunes joueurs. J'essaie toujours d'améliorer ma façon de jouer en le regardant car même à l'entraînement il a une intensité folle et on se demande s'il a vraiment 35 ans », a-t-il souligné. Et il n’y a pas que CR7 qui suscite son admiration au quotidien : « Nous avons vraiment une bonne équipe, beaucoup de bons gars. Outre Ronaldo, j'ai été impressionné par Dybala et Bentancur : deux joueurs avec une technique incroyable. Rodrigo aussi, il est sous-estimé, il aura un grand avenir devant lui ».