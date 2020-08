Manchester City : Le père de David Silva aimerait le voir à la Lazio Rome

Silva apprécie la Serie A



Thank you @premierleague ! It’s been a hell of a ride 😍💙 pic.twitter.com/lxx6QWVfPG

— David Silva (@21LVA) July 26, 2020

"David me disait depuis un certain temps qu'il voulait quitter Manchester City à la fin d'une grande décennie J'aimerais qu'il reste en Europe. Je peux confirmer qu'il aime la Serie A et aimerait vraiment jouer en Italie. Il m'a dit qu'il pouvait jouer là-bas jusqu'à ses 40 ans.

En fin de contrat avec Manchester City, David Silva (34 ans) pourrait connaître une nouvelle aventure, alors qu'il sera encore présent avec les Citizens en Ligue des champions. L'équipe dirigée par Pep Guardiola affrontera le Real Madrid, ce vendredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h). Durant les 27 matchs disputés en Premier League cette saison, le milieu de terrain ibérique a inscrit 6 buts dans le championnat d'Angleterre, même si son importance n'a pas été aussi grande que par le passé.Le père du joueur,, a donné quelques sentiments sur le futur de son fils, lors de l'émission El Transistor sur les ondes d'Onda Cero., car il me dit toujours d’écarter l’idée d’un retour à Valence", a confié Fernando Jiménez.Formé à Valence, David Silva a disputé 119 matches avec l'équipe première du club Ché, entre 2004 et 2010 avant de poursuivre sa carrière à Eibar et au Celta Vigo, puis Manchester City (de 2010 à 2020).