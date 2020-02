Ronaldo a pourtant fait le métier pour la Juventus

La Juventus cale. Opposée à l'Hellas Vérone, qui nage en milieu de tableau, la Vieille Dame a été accrochée par l'équipe d'Ivan Juric. Elle pourrait pourtant remercier une nouvelle fois l'inévitable Cristiano Ronaldo. Car c'est bien la superstar portugaise - 35 ans cette semaine - qui a l'avait placée sur les bons rails en seconde période. Et avec la manière. Parti de son propre camp, CR7 a bénéficié d'un une-deux judicieux pour se jouer de toute la défense adverse avant de déclencher un tir croisé qui a fait mouche en bout de course.Avant cela, les Bianconeri s'étaient pris les pieds dans le tapis. L'affaire aurait même pu mal tourner d'entrée si Szczesny n'avait pas sorti le grand jeu sur un missile de Faraoni (10eme). Une première alerte avant un but de Kumbulla refusé pour une position de hors-jeu peu évidente (21eme).... Et Ronaldo, d'une frappe soudaine venue heurter le poteau (36eme), a bien été le seul à essayer de secouer ses troupes durant le premier acte.Le second n'a pas été plus emballant. Car après l'ouverture du score de Ronaldo - qui a trouvé le chemin des filets sur ses 10 dernières sorties en Serie A -, les Bianconeri ont été surpris à l'entame du dernier quart d'heure par Borini, qui a permis à Vérone de refaire surface (1-1, 76eme).. Avec cet accroc, la Juve voit l'Inter, son dauphin, revenir dans son rétroviseur avant le derby de Milan, ce dimanche.