Lukaku-Martinez, un duo pour emmener l’Inter au sommet ?

Une véritable "bromance". Entre Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, le courant passe particulièrement bien. Les images des deux hommes, très complices, barraient d’ailleurs la une de la plupart des quotidiens sportifs transalpins jeudi matin. Mais il faut dire que le duo offensif, et léthal, de l’Inter, avait frappé très fort la veille sur la pelouse du Slavia Prague. Contraint de l’emporter pour espérer encore se qualifier lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le club milanais a pu compter sur la paire belgo-argentine pour ramener une victoire de la capitale tchèque (1-3).Et ce grâce à un doublé de Martinez, sur deux passes décisives de Lukaku, qui avait auparavant redonné l’avantage aux siens et ouvert du même coup son compteur cette saison dans la prestigieuse compétition européenne, avec les 249et 250buts de sa carrière. L’ancien Mancunien, qui découvre le championnat italien, n’a en revanche pas attendu l’automne pour y marquer ses premiers buts. Dès ses débuts face à Lecce fin août, l’actuel deuxième meilleure buteur de Serie A, avec 10 réalisations, avait ainsi réussi à trouver le chemin des filets. Mais son nouveau compère n’est pas en reste.Celui dont Antonio Conte dit qu’il possède "un immense potentiel" a lui réussi à marquer 11 fois en 18 matches toutes compétitions confondues, avec 6 buts en Serie A et 5 autres en C1. Un duo qui a donc inscrit plus de la moitié des buts de l’Inter en championnat (16 sur 29), où les Lombards occupent la deuxième place à un petit point de la Juventus, et deux tiers de leurs réalisations en Coupe d’Europe (6/9). Et qui peuvent s’installer à la pointe de l’attaque des Nerazzurri "pour les 7 ou 8 prochaines années. On croit beaucoup en eux", assure leur entraîneur. Et pour le moment, ça paie.