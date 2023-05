Luciano Spalletti a "besoin de débrancher"

Luciano Spalletti a besoin de souffler. L’entraîneur italien a réalisé une saison merveilleuse sur le banc du Napoli. Le technicien a permis à son équipe de remporter la Serie A, 33 ans après le dernier sacre du club, sous la houlette de Diego Maradona. Pour autant, ce dernier a décidé de quitter la Campanie en juin prochain pour prendre un peu de repos. Alors que la décision avait été officialisée par Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti a pris la parole pour expliquer ce choix difficile.

« J’ai besoin de débrancher un peu »

« Parfois, nous nous séparons à cause de trop d'amour. Naples mérite le meilleur et pour le moment je ne suis pas prêt à ça. J'ai besoin de me reposer, je me sens fatigué. J'ai besoin de débrancher un peu. Je n'entraînerai pas Naples ou d'autres équipes pendant un an. »