L'une des équipes sensation de cette fin de saison a encore frappé. Opposé à la Sampdoria, l'AC Milan s'est régalé à l'extérieur et a inscrit 4 buts, un total décidément devenu habituel pour les hommes de Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic a été l'un des grands artisans de ce succès éclatant (4-1).



Le Suédois ouvre le score de la tête à la 4e minute sur un beau service d'Ante Rebic (1-0), l'unique but de la première mi-temps. Tout s’accélère en seconde période. Après une remise de la tête d'Ibra, Calhanoglu crucifie la Samp (2-0, 52e) et rend la pareille à son avant-centre pour un doublé du gauche (3-0, 58e). Le gardien lombard Donnarumma arrête ensuite un penalty de Maroni, une échéance repoussée puisqu'Askildsen réduit la marque en fin de match (3-1, 87e). C'est finalement l'ancien lillois Rafael Leao qui cloue le spectacle milanais (90e+2, 4-1). Par cette victoire, Milan valide sa qualification pour la Ligue Europa grâce au revers de Naples survenu la veille.

La Lazio enchaîne, Lecce s'accroche

Dans les quatre autres matches de cette première partie de soirée italienne, la Lazio l'a emporté tranquillement face à Brescia, déjà relégué en Serie B. Correa a ouvert le score puis servi Ciro Immobile pour son 36e but de la saison. L'incontestable meilleur buteur de Serie A dresse son club à 78 points, au contact de l'Inter (deuxième avec 79 points) et l'Atalanta (troisième avec 78 points). 18e, Lecce n'est pas mort, bat l'Udinese (2-1) et reste à un point du Genoa, premier relégable et balayé par Sassuolo (5-0). Enfin, l'Hellas Verone enfonce Spal (3-0).