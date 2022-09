Liverpool souhaite recruter le maitre à jouer de l'AC Milan Ismaël Bennacer et est "prêt" à lui offrir un salaire de 4 millions d'euros par an, selon les derniers échos qui émanent d’Italie. La chaîne Sport Mediaset affirme que les champions d’Italie espèrent conserver dans leurs rangs le meilleur joueur de la CAN 2019 mais que ce dernier a jusqu'à présent "rejeté" toutes leurs offres. Ils précisent aussi que Liverpool est "disposé", de son côté, à satisfaire ses exigences pour le faire venir à Anfield.

Une nouvelle chance pour Bennacer en Angleterre ?

L’ancien tourangeau (24 ans) a rejoint l'AC Milan en 2019 et est actuellement sous contrat jusqu'en 2024. Il faisait partie d'un certain nombre de "cibles" du milieu de terrain liées à Liverpool cet été, mais les approches en ce sens n’ont pas abouti.



Bennacer a déjà évolué en Angleterre par le passé. Après avoir percé chez les jeunes en France, il a rejoint Arsenal lors des dernières années de Wenger. Le Fennec n’a cependant pas réussi à y tirer son épingle du jeu, ne disputant qu’un seul match de League Cup avec l’équipe première. Avec Liverpool, il pourrait avoir la possibilité de découvrir enfin la Premier League.

