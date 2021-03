L'Inter Milan, paradis des anciens de Manchester United

La semaine passée, Manchester United est allé chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa sur la pelouse de l'AC Milan. Dans ce même stade de Giuseppe-Meazza, d'autres joueurs qui ont porté le maillot des Red Devils s'éclatent. Pour se construire une équipe capable de remporter le Scudetto et de stopper le règne de la Juventus Turin, l'Inter Milan a largement fait son marché dans les rangs mancuniens. Quatre anciens joueurs de MU sont actuellement sous contrat chez les Nerazzurri dont trois qui ont été directement achetés au club anglais : Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Matteo Darmian et Ashley Young.

Alexis Sanchez, doublure du duo Lukaku - Martinez

Ils ne sont pas tous titulaires mais ces quatre joueurs tiennent un rôle important dans l'excellente saison des Interistes. Avec ses 19 buts en Serie A, Romelu Lukaku est évidemment l'homme providentiel du collectif entraîné par Antonio Conte mais ses anciens coéquipiers retrouvés en Italie ne sont pas en reste. Arrivé en 2019 comme lui, Alexis Sanchez a d'abord été prêté avant d'être recruté définitivement et gratuitement par l'Inter Milan. Alors qu'il avait bouclé sa dernière saison anglaise en étant impliqué sur quatre buts en 20 matchs de Premier League, le Chilien a déjà été décisif à onze reprises en autant de rencontres de Serie A cette année. Dans un rôle de joker, le joueur de 32 ans s'est affirmé comme le troisième attaquant du leader de la Serie A.

Dans les couloirs de l'Inter, des doublures importées d'Old Trafford

Si le duo d'attaque est parfois composé par deux joueurs qui ont évolué à Manchester United, c'est aussi le cas de la paire de pistons. Ils ne sont pas titulaires, ce statut revient à Ivan Perisic et Achraf Hakimi, mais Ashley Young et Matteo Darmian ont eu leur mot à dire depuis le début du championnat. Le premier a participé à 19 matchs pour sa deuxième saison italienne après huit ans passés à United quand le second, prêté par Parme après être rentré en Italie en 2019 est apparu à 21 reprises en Serie A. A eux deux, ils ont été décisifs 16 fois en Serie A depuis l'été 2019. C'est à peine moins que lors des quatre saisons qu'ils ont passées ensemble à Old Trafford (18). Comme une preuve que pour les victimes du difficile contexte mancunien, rien ne vaut la dolce vita italienne.