L'Inter Milan n'a plus le droit à l'erreur

Après avoir terminé la saison 2019-2020 à un point de la Juventus Turin et du Scudetto, l'Inter Milan pouvait nourrir d'énormes regrets. Le club lombard avait laissé passer une occasion en or de remporter la Serie A. Au moment de faire les comptes à l'issue du dernier match, il était facile de trouver où cette petite unité avait été perdue : un peu partout. « L'Inter a manqué de constance en perdant des points bêtement. Ça a coûté cher » se remémore Greg Paisley, notre consultant.

L'Inter va devoir être aussi efficace contre la Lazio que contre La Spezia



Et c'est en se rappelant ces défaites évitables que les hommes d'Antonio Conte peuvent espérer retrouver leur place au sommet du football italien. Pour venir à bout d'une équipe comme la Juve, il faudra réaliser un quasi sans-faute. Du premier match prévu contre la Fiorentina samedi prochain à la 38eme journée face à l'Udinese à la fin du mois de mai. Dès la 3eme journée, il y aura un duel avec la Lazio Rome, un concurrent direct. Deux semaines plus tard, c'est l'AC Milan qui viendra à Giuseppe-Meazza, pour le derby della Madonnina. La saison dernière, c'est durant ce duel milanais que les Interistes avaient retrouvé la tête du championnat en février avant de la perdre dans la foulée. La preuve qu'il n'y a pas que dans les grands matchs que les coéquipiers de Romelu Lukaku ont besoin de briller pour être champions. Ils vont aussi devoir être sérieux en fin d'année face à La Spezia qui découvre la Serie A ou durant l'automne contre Bologne, une équipe qui avait fait mal à l'Inter l'an passé. « Il faut vraiment être le plus régulier possible pour gagner le Scudetto » précise Greg Paisley.

Un derby d'Italia qui peut tout changer

Si les nerazzurri y arrivent, ils vont quand même devoir faire un résultat face à la Juventus Turin. C'est nécessaire pour prendre le dessus sur le grandissime favori du championnat d'Italie.« L'an passé, la défaite à l'aller avait fait mal. Pour passer devant cette saison, les Interistes vont devoir faire au moins un bon résultat face aux Turinois. » explique notre consultant. C'est donc le 17 janvier à domicile ou le 16 mai à l'extérieur que les Interistes auront particulièrement besoin de s'imposer. Ces jours-là, il y aura la possibilité de prendre des points et surtout faire oublier celui qui a manqué à la fin de la saison 2019-2020.