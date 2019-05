L’Inter Milan a choisi Antonio Conte

Une annonce bien matinale. C’est à un horaire quelque peu inhabituel (6 heures) que l’Inter a officialisé vendredi l’identité de celui qui va succéder à Luciano Spaletti, officiellement remercié la veille après deux années sur le banc.

Et comme attendu, il s’agit bien d’Antonio Conte (49 ans), sans poste depuis son départ de Chelsea l’an dernier. "C’est un nouveau chapitre de ma vie qui commence, et je suis très excité. J’ai choisi l’Inter en raison du club que c’est, de la solidité de son projet et de son ambition", a commenté l’ancien sélectionneur italien.

Le club lombard, qualifié in-extremis pour la Ligue des champions, voit en Conte "l’un des meilleurs entraîneurs du marché, déclare le président Steven Zhang. Je suis certain qu’il va nous aider à accomplir nos objectifs et à remplir notre mission, qui a toujours été la même: faire à nouveau de ce club l’un des meilleurs au monde."

Pour y parvenir et réduire l’écart avec la Juventus, son ancien club, Conte, qui s’est engagé pour trois saisons à 12 millions d’euros annuels selon Sky Sport Italia, devrait pouvoir bénéficier d’un mercato ambitieux, où sont notamment visés Edin Dzeko, Enrico Chiesa ou encore Nicolo Barella.