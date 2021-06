L’Inter dévoile son nouveau coach et ce n’est pas Zidane (Officiel)

Aperçu à Milan ce jeudi, Zinedine Zidane ne sera pas le futur entraîneur de l'Inter Milan et pour cause, le club lombard ayant appointé Simone Inzaghi. Après avoir quitté son poste de coach de la Lazio Rome il y a sept jours (et après avoir ramené le club romain en C1), Inzaghi, 45 ans, a donc paraphé un bail de deux saisons avec l'Inter et a peut-être fait une faveur à Zizou.



🚨 | ANNUNCIO

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter! ⚫🔵

👉 En effet, la formation lombarde est en proie à de graves soucis d’ordre pécuniaire et les dirigeants devraient mettre en place une politique très austère dans les mois à venir, après 100 millions d'euros de pertes enregistrées la saison dernière. Des départs seraient même attendus au mercato d'été. Dans la grande valse estivale des entraîneurs, Antonio Conte, qui a quitté les Nerazzuri après avoir remporté le titre de Serie A, est lui attendu à Tottenham. Quid de Zizou ? Affaire à suivre...