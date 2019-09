L'Inter continue son sans faute

Après le derby remporté ce week-end face à l’AC Milan (2-0), l’Inter Milan ne devait pas se relâcher en recevant la Lazio ce mercredi. Un match piège pour clôturer la 5e journée de Serie A, d’autant plus que la Juventus avait repris la tête après sa victoire ce mardi contre Brescia. Il n’aura fallu qu’un seul but de la tête de Danilo D’Ambrosio, à la 22e minute, pour combler de bonheur le public du Stadio Giuseppe Meazza. Derrière, l’équipe d’Antonio Conte a géré son match, pour conserver ses trois points et engranger une cinquième victoire consécutive, sur la plus petite des marges (1-0).

Handanovic fait le show

Sur le but de l’Inter, le portier albanais Thomas Stakrosha n’est pas sorti cueillir le centre de Cristiano Biraghi dans ses 5,5 mètres. Une erreur coupable qui a amené le seul but du match. En face, son homologue n’a pas tremblé pour stopper les offensives des Laziale. Auteur d’une prestation de très haut niveau avec 4 parades décisives, dont deux à bout portant face à Joaquin Correa, le portier slovène Samir Handanovic a écœuré l’attaque adverse, pour laisser son équipe devant au tableau d’affichage.

Après 5 journées, le système mis en place par Antonio Conte porte ses fruits. Avec 64% de possession de balle, 15 tirs et une certaine aisance dans les combinaisons, l’Inter apparaît aujourd’hui comme un candidat crédible au titre de champion d’Italie. Avec deux prochaines journées prévues face à la Sampdoria ce samedi, avant le choc contre la Juventus le 6 octobre, l’Inter a l’occasion de frapper un grand coup sur la Serie A avant la prochaine trêve internationale.